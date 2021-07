Belgio, Martinez: «Non meritavamo di essere eliminati. Italia in un buon momento» (Di venerdì 2 luglio 2021) Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Italia che sancisce l’eliminazione da Euro 2020: le sue parole Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato ai microfoni della UEFA dopo la gara contro l’Italia. ELIMINAZIONE – «C’è tanta delusione, tanta tristezza. I miei giocatori non meritano di essere eliminati. L’Italia ha fatto meglio nel primo tempo anche se abbiamo creato abbastanza occasioni nelle ripartenze, ma nella ripresa abbiamo cercato a tutti i costi il secondo gol che ci avrebbe dato la spinta per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Roberto, ct del, ha parlato dopo la sconfitta contro l’che sancisce l’eliminazione da Euro 2020: le sue parole Roberto, ct del, ha parlato ai microfoni della UEFA dopo la gara contro l’. ELIMINAZIONE – «C’è tanta delusione, tanta tristezza. I miei giocatori non meritano di. L’ha fatto meglio nel primo tempo anche se abbiamo creato abbastanza occasioni nelle ripartenze, ma nella ripresa abbiamo cercato a tutti i costi il secondo gol che ci avrebbe dato la spinta per ...

Advertising

ZZiliani : + + + + + ULTIMORA + + + + + #BELGIO, IL C.T. #MARTINEZ HA MOSTRATO AI GIOCATORI IL VIDEO DI #JUVENTUSINTER 3-2 PER… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BELGIO - Martinez: 'Non ho rimpianti, l'Italia ha fatto bene e gli auguro il meglio' - napolimagazine : BELGIO - Martinez: 'Non ho rimpianti, l'Italia ha fatto bene e gli auguro il meglio' - apetrazzuolo : BELGIO - Martinez: 'Non ho rimpianti, l'Italia ha fatto bene e gli auguro il meglio' - RaiSport : ? #Martinez: 'Il futuro? Ora provo solo delusione' Il ct amaro dopo il ko con l'#Italia: 'Il calcio può essere cru… -