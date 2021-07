Bacoli | risse violenti all’esterno di un bar | chiuso noto locale

(Di venerdì 2 luglio 2021). E’ statounbar, sito in via Miliscola a, per 10 giorni. A disporre la sospensione dell’attività è il Questore di Napoli, su proposta della Compagnia dei Carabinieri. Lo scorso 12 giugno i militari della Stazione dei Carabinieri diintervennero L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Risse tra ragazzi davanti al bar di Bacoli, il Questore ordina la chiusura del locale - mattinodinapoli : Risse tra ragazzi davanti al bar di Bacoli, il Questore ordina la chiusura del locale -

Ultime Notizie dalla rete : Bacoli risse

Minformo

In particolare, la sera del 12 giugno scorso i militari della Stazione dei Carabinieri dierano intervenuti all'esterno del locale per duetra minori, avvenute a breve distanza l'una ...... sempre sui social, e sempre diffuso da Borrelli, un'altra scazzottata tra ragazzi a. Un ... Ledi piazza durano pochi secondi durante i quali si scatena una violenza collettiva davvero ...Il Questore di Napoli ha disposto la chiusura per 10 giorni del bar di via Miliscola, a Bacoli, dove agli inizi di giugno c’era stata la ...Già nel mese di maggio era pervenuta, da parte di alcuni residenti, la segnalazione di una rissa all’esterno del locale che aveva visto coinvolti circa 50 giovani ...