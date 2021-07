Autostrade lancia un corso di alta formazione per lo sviluppo di nuove soluzioni di mobilità sostenibile (Di venerdì 2 luglio 2021) È online la piattaforma per candidarsi alle selezioni a livello nazionale per la Si Academy – Smart Infrastructures Academy, nell’ambito del polo universitario di San Giovanni a Teduccio, frutto dell’accordo tra Autostrade per l’Italia e l’Università Federico II di Napoli. Rivolta a giovani ingegneri laureati, l’Academy formerà 24 esperti nello sviluppo di soluzioni, gestione e monitoraggio delle infrastrutture in un’ottica di una mobilità sostenibile, sicura e tecnologicamente avanzata. Le selezioni si chiuderanno entro il 30 luglio e agli studenti selezionati verrà offerta un’alta ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 luglio 2021) È online la piattaforma per candidarsi alle selezioni a livello nazionale per la Si Academy – Smart Infrastructures Academy, nell’ambito del polo universitario di San Giovanni a Teduccio, frutto dell’accordo traper l’Italia e l’Università Federico II di Napoli. Rivolta a giovani ingegneri laureati, l’Academy formerà 24 esperti nellodi, gestione e monitoraggio delle infrastrutture in un’ottica di una, sicura e tecnologicamente avanzata. Le selezioni si chiuderanno entro il 30 luglio e agli studenti selezionati verrà offerta un’...

