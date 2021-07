Attimi di terrore nella residenza sanitaria, scoppia un incendio: fiamme domate e struttura inagibile (Di venerdì 2 luglio 2021) Si sono vissuti Attimi di paura nella serata di giovedì 1 luglio per un incedio scoppiato nella residenza sanitaria psichiatrica Il Colle di Longiano. Erano circa le 22 quando due squadre del Comando ... Leggi su cesenatoday (Di venerdì 2 luglio 2021) Si sono vissutidi pauraserata di giovedì 1 luglio per un incediotopsichiatrica Il Colle di Longiano. Erano circa le 22 quando due squadre del Comando ...

Advertising

OdorizziAlex : RT @IlPrimatoN: Attimi di terrore in Val d’Oise - CronacaSocial : Emma Marrone: su Instagram gli attimi di terrore mentre si trovava in aereo. ???? - luttisluttis : RT @tweetnewsit: Attimi di terrore per #EmmaMarrone immortalata in aereo in preda al panico totale mentre era in volo verso il #BattitiLive… - tweetnewsit : Attimi di terrore per #EmmaMarrone immortalata in aereo in preda al panico totale mentre era in volo verso il… - psithiriisma : @watashiwasimona ma che coincidenza di merda, mi dispiace tanto davvero, per fortuna non è successo 'niente' a part… -