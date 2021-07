Apple e Amazon nel mirino dell’antitrust spagnola per pratiche anticoncorrenzialiHDblog.it (Di venerdì 2 luglio 2021) In Spagna è stato annunciato nelle scorse ore l’avvio di una nuova indagine antitrust che vede accusate sia Apple che Amazon di pratiche anticoncorrenziali. Sebbene le autorità…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 luglio 2021) In Spagna è stato annunciato nelle scorse ore l’avvio di una nuova indagine antitrust che vede accusate siachedianticoncorrenziali. Sebbene le autorità…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Asgard_Hydra : Apple e Amazon nel mirino dell'antitrust spagnola per pratiche anticoncorrenziali - - EricaMai30100 : Tu puoi avermi! Sono un'esperienza che non dimenticherai facilmente. ?? Ti travolgerò come una tempesta di sabbia.… - HDblog : Apple e Amazon nel mirino dell'antitrust spagnola per pratiche anticoncorrenziali - gigibeltrame : Apple e Amazon nel mirino dell'antitrust spagnola per pratiche anticoncorrenziali #digilosofia… - gatecentre : RT @iannak1: i21 è un podcast, su apple podcast, spotify e amazon music. Il primo episodio con @AlfonsoFuggetta qui: -