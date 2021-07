Achille Lauro duetta con Antonello Venditti | ' Momento incredibile per la mia carriera'

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il duetto che non ti aspetti.insieme. Su Instagramha postato un video in cui i due cantano ' Notte prima degli esami ' facendo il pieno di like e commenti. '...

Tizianabarile3 : RT @earonemusic: ?? - Classifica #airplay italiana ????: 1- “Mille” Fedez & Achille Lauro feat. Orietta Berti 2- “Ma stasera” Marco Mengoni 3… - SemplicementeMM : RT @earonemusic: ?? - Classifica #airplay italiana ????: 1- “Mille” Fedez & Achille Lauro feat. Orietta Berti 2- “Ma stasera” Marco Mengoni 3… - olasalve : RT @earonemusic: ?? - Classifica #airplay italiana ????: 1- “Mille” Fedez & Achille Lauro feat. Orietta Berti 2- “Ma stasera” Marco Mengoni 3… - marcoda1975 : Orietta Berti: 'Se Lauro si mettesse i miei abiti sarebbe davvero originale' - FilloFi_ : Colapesce & Dimartino + Ornella Vanoni >>>> Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti -

Al passo con i tempi da sempre. Ora Orietta Berti, reduce dall'ultimo Festival di Sanremo, sta spopolando con Fedez e: Mille, il nuovo brano, è già un tormentone. La cantante, che non ha mai abbandonato la tv dai tempi della Buona Domenica di Maurizio Costanzo, si racconta a Il corriere. E parla anche ...Il duetto che non ti aspetti.e Antonello Venditti insieme. Su Instagramha postato un video in cui i due cantano ' Notte prima degli esami ' facendo il pieno di like e commenti. 'Cantare 'Notte Prima degli ...“Siamo figli dei grandi cantautori e dei classici immortali della musica italiana. Quando da piccoli viaggiavamo in auto verso il mare, guardavamo fuori dal finestrino sognando e ascoltando quelle can ...Orietta Berti, regina dell'estate con Mille, parla del suo storico rifiuto a Playboy e dà un consiglio ad Achille Lauro: le parole della cantante.