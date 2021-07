Ufficiale: primo contratto da professionista per Ibrahima Baldé col Lens (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ arrivato il primo contratto da professionista per Ibrahima Baldé con i colori del Lens, si tratta di un attaccante classe 2003 che militava nelle giovanili del club transalpino, arrivato nel 2018 dalla Stella Rossa. Premier contrat pro pour ???????? ?????? "?? ?? ???? ???? ????? ???? ??? ???."#PremierContratPro #MadeInGaillette — Racing Club de Lens (@RCLens) July 1, 2021 Foto: Twitter Lens L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ arrivato ildapercon i colori del, si tratta di un attaccante classe 2003 che militava nelle giovanili del club transalpino, arrivato nel 2018 dalla Stella Rossa. Premier contrat pro pour ???????? ?????? "?? ?? ???? ???? ????? ???? ??? ???."#PremierContratPro #MadeInGaillette — Racing Club de(@RC) July 1, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

