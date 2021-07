Tutto il cast de “L’amica Geniale” è in lutto, per lei non c’è stato nulla da fare. I dettagli (Di giovedì 1 luglio 2021) La donna è scomparsa all’improvviso a seguito di un grave incidente stradale, ecco di chi si tratta e quel che si sa dell’incidente. Questa notte si è verificato un tragico incidente sull’A1 all’altezza di Cassino. La vittima è Chiara Pepe, 32 anni, ed era molto conosciuta nel mondo dello spettacolo perché aveva lavorato come truccatrice al teatro, al cinema e in alcune serie televisive di successo tra cui L’amica Geniale Mina Settembre. Il tragico incidente è avvenuto proprio questa notte e stando alle prime informazioni emerse la donna avrebbe tamponato un camion perdendo il controllo della macchina. Il corpo della donna è ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 1 luglio 2021) La donna è scomparsa all’improvviso a seguito di un grave incidente stradale, ecco di chi si tratta e quel che si sa dell’incidente. Questa notte si è verificato un tragico incidente sull’A1 all’altezza di Cassino. La vittima è Chiara Pepe, 32 anni, ed era molto conosciuta nel mondo dello spettacolo perché aveva lavorato come truccatrice al teatro, al cinema e in alcune serie televisive di successo tra cuiMina Settembre. Il tragico incidente è avvenuto proprio questa notte e stando alle prime informazioni emerse la donna avrebbe tamponato un camion perdendo il controllo della macchina. Il corpo della donna è ...

