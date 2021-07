Trovare IP pubblico e IP privato e differenza (Di giovedì 1 luglio 2021) Come sappiamo già tutti se abbiamo letto altre guide in questo blog, l'indirizzo IP (che sta per Internet Protocol) identifica ogni computer e dispositivo collegato in rete. Quando i computer comunicano tra loro su Internet o all'interno di una rete locale, inviano informazioni e scambiano dati tramite i rispettivi indirizzi IP, che possono essere pensati un po' come degli indirizzi di casa. Siccome, però, gli indirizzi IPv4 (diversi dagli IPv6) sono formati da 4 numeri separati da un punto (tipo 192.168.1.1), non possono essere infiniti, chi gestisce la rete internet ha pensato di legare le connessioni internet di un particolare fornitore ad un singolo IP pubblico di ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 1 luglio 2021) Come sappiamo già tutti se abbiamo letto altre guide in questo blog, l'indirizzo IP (che sta per Internet Protocol) identifica ogni computer e dispositivo collegato in rete. Quando i computer comunicano tra loro su Internet o all'interno di una rete locale, inviano informazioni e scambiano dati tramite i rispettivi indirizzi IP, che possono essere pensati un po' come degli indirizzi di casa. Siccome, però, gli indirizzi IPv4 (diversi dagli IPv6) sono formati da 4 numeri separati da un punto (tipo 192.168.1.1), non possono essere infiniti, chi gestisce la rete internet ha pensato di legare le connessioni internet di un particolare fornitore ad un singolo IPdi ...

