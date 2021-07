“Succederà la prossima puntata”. Temptation Island 2021, colpo di scena: c’è l’annuncio ufficiale (Di giovedì 1 luglio 2021) Temptation Island 2021 è finalmente iniziato. E col botto: gli ascolti della prima puntata del docu reality estivo condotto da Filippo Bisciglia sono stati ottimi. Hanno infatti fatto registrare 3.194.000 telespettatori, pari al 21% di share. Non è una novità che i telespettatori adorino il viaggio nei sentimenti delle coppie, vip e non, che decidono di mettere alla prova il loro rapporto. Andando indietro con gli anni, nel 2020 i dati parlavano di un esordio con 3.698.000 spettatori, 21.60% di share. Nel 2019, invece, gli ascolti più alti di sempre in termini di share: 22.64% con 3.546.000 spettatori, mentre l’anno ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 luglio 2021)è finalmente iniziato. E col botto: gli ascolti della primadel docu reality estivo condotto da Filippo Bisciglia sono stati ottimi. Hanno infatti fatto registrare 3.194.000 telespettatori, pari al 21% di share. Non è una novità che i telespettatori adorino il viaggio nei sentimenti delle coppie, vip e non, che decidono di mettere alla prova il loro rapporto. Andando indietro con gli anni, nel 2020 i dati parlavano di un esordio con 3.698.000 spettatori, 21.60% di share. Nel 2019, invece, gli ascolti più alti di sempre in termini di share: 22.64% con 3.546.000 spettatori, mentre l’anno ...

