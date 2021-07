Pfizer e Moderna, secondo uno studio darebbero una immunità a vita (Di giovedì 1 luglio 2021) Pfizer e Moderna, secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, darebbero una immunità a vita Uno studio della Washington University School of Medicine, pubblicato sulla rivista “Nature”, assicura che i vaccini Pfizer e Moderna danno una immunità al Covid-19 a vita e quindi chi ha ricevuto il vaccino ad mRna potrebbe non sottoporsi a richiamo per diversi anni. secondo quanto riporta Il Messaggero, anche un altro studio scientifico ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 luglio 2021)unopubblicato sulla rivista scientifica Nature,unaUnodella Washington University School of Medicine, pubblicato sulla rivista “Nature”, assicura che i vaccinidanno unaal Covid-19 ae quindi chi ha ricevuto il vaccino ad mRna potrebbe non sottoporsi a richiamo per diversi anni.quanto riporta Il Messaggero, anche un altroscientifico ...

