Messi svincolato dal Barcellona. Social scatenati | VIDEO (Di giovedì 1 luglio 2021) Lionel Messi in questo momento è un calciatore svincolato: il 30 giugno è scaduto il suo contratto con il Barcellona Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 luglio 2021) Lionelin questo momento è un calciatore: il 30 giugno è scaduto il suo contratto con il

Advertising

CB_Ignoranza : 1º Luglio. Il contratto di Messi è scaduto e per la prima volta nella storia, anche se momentaneamente, Lionel non… - GoalItalia : Scocca la mezzanotte dell'1 luglio: Lionel Messi è ufficialmente svincolato ???? - PBPcalcio : ??Clamoroso #Milan: si tratta per Leo #Messi, svincolato!! Scusate, volevo solo provare l’effetto che faceva?? - ThaSottil : per caso Messi è svincolato? non l'ho ancora letto da nessuna parte - SimoneM1978 : RT @MarcoNoel19: #Messi svincolato. Il solito fannullone che preferisce 700€ di reddito di cittadinanza invece che 10 milioni al mese. -