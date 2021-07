Malika | la raccolta fondi usata per una Mercedes | la giustificazione fa acqua

(Di giovedì 1 luglio 2021) La giovane di Castelfiorentino ha usato i soldi dellaanche per comprare una. La spiegazione difa discutere Qualcuno ha storto il naso per le recenti uscite di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

stanzaselvaggia : “Ho mentito, sì: con i soldi della raccolta fondi mi sono comprata anche una Mercedes, a 22 anni, volevo togliermi… - Corriere : Malika e la raccolta fondi: «Mi sono comprata una Mercedes, volevo togliermi uno sfizio» - repubblica : Malika, polemica sulla raccolta fondi: 'Mi sono comprata una bella macchina' - FilippoCalzi1 : RT @_GrayDorian: #Malika lancia una raccolta fondi per pagare bollo e assicurazione del Mercedes. - antoniopaddeu : RT @Corriere: Malika e la raccolta fondi: «Mi sono comprata una Mercedes, volevo togliermi uno sfizio» -

Ultime Notizie dalla rete : Malika raccolta

: 'Ho preso casa in affitto Milano, ho comprato vestiti...' leggi anche Cacciata di casa perchè gay, va avanti lafondi per"Io prima dell'accaduto - ha raccontato...incalzata dalle domande della giornalista ha risposto così: 'Sì ho detto una bugia . Mi ...l'ipotesi di costituire una associazione per le vittime di discriminazione tanto meno di una...La giovane di Castelfiorentino ha usato i soldi della raccolta fondi anche per comprare una Mercedes. La spiegazione di Malika fa discutere ...Malika Chalny è di nuovo sotto i riflettori. La ragazza di Castelfiorentino (Firenze) finita sui giornali perché cacciata di casa dalla famiglia in quanto lesbica, ...