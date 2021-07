Love is in the air, anticipazioni oggi 1 luglio: Eda, Fifi e Ceren cercano il colpevole (Di giovedì 1 luglio 2021) anticipazioni della puntata di giovedì 1 luglio di Love is in the Air. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? La Yildiz avrà un nuovo scontro con il Bolat. La fioraia si licenzia dalla Art Life, ma avrà solo un ultimo compito: quello di scoprire il colpevole, e intende farlo insieme a Fifi. Intanto Ceren è convinta che Selin c’entri qualcosa in tutta la storia. Love is in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 luglio 2021)della puntata di giovedì 1diis in the Air. Cosa accadràa Serkan ed Eda? La Yildiz avrà un nuovo scontro con il Bolat. La fioraia si licenzia dalla Art Life, ma avrà solo un ultimo compito: quello di scoprire il, e intende farlo insieme a. Intantoè convinta che Selin c’entri qualcosa in tutta la storia.is in Articolo completo: dal blog SoloDonna

