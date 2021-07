L’economista Cottarelli | Il futuro non dipende solo dall’Europa Servono riforme e investimenti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 luglio 2021) “Ilda quello faremo come italiani, non contiamosull’Europa e sulle condizionalità che essa pone o sui fondi che ci trasferisce. Il rimbalzo dell’economia ci sarà maedsui capitali, quello umano (istruzione), sui macchinari nelle aziende e per creare condizioni tali da poter attrarre le imprese estere sui nostri territori”. ?A dirlo è Carlo, economista e Direttore presso Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, intervenendo all’evento Alis “Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ...