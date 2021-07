Francesco Totti ed Ilary Blasi in vacanza | I follower “Attenti è pericoloso”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Vediamo insieme di capire per quale motivo i fan diedsi stanno preoccupando per le loro vacanze in famiglia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Loro sono una delle coppie del mondo dello spettacolo e del calcio maggiormente amate, stiamo parlando die di. Ma nelle ultime ore, i lorosi stanno preoccupando ed hanno messo in ...

Advertising

UEFAcom_it : Francesco. Totti. ?? #AccaddeOggi: @Totti fa il cucchiaio, l'Italia supera l'Olanda a #EURO2000 ???? #UEFAEURO |… - CB_Ignoranza : 'Mo je faccio er cucchiaio'. Ma cosa puoi avere in testa per calciare così dagli undici metri durante una semifina… - DiMarzio : #Roma, le parole di Francesco #Totti - RaulCFC17 : RT @UEFAcom_it: Francesco. Totti. ?? #AccaddeOggi: @Totti fa il cucchiaio, l'Italia supera l'Olanda a #EURO2000 ???? #UEFAEURO | @Vivo_Azzur… - BaritaliaNews : Francesco Totti mai visto così, va su tutte le furie con Ilary Blasi e le dice: «Ti meno!» -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

e Ilary Blasi sono una splendida coppia che ha creato una, altrettanto splendida, famiglia con tre figli al seguito. Li si vede spesso tutti e cinque insieme o in giro per il mondo ...Numero 10, che può giocare anche finto centravanti o seconda punta, è gestito dacon la sua CT10 e gioca sotto età. Se avesse giocato con i 2004 avrebbe vinto il campionato ma poco ...Francesco Totti e Ilary Blasi sono una splendida coppia che ha creato una, altrettanto splendida, famiglia con tre figli al seguito. Li si vede spesso tutti e cinque insieme o in giro per il mondo ...Ilary Blasi e Francesco Totti stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Russia, insieme a tutta la famiglia. Durante il pranzo, la conduttrice, ...