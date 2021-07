Fognini, Berrettini e Sonego: i numeri dell'impresa del tennis italiano a Wimbledon (Di giovedì 1 luglio 2021) Per la terza volta nella storia di Wimbledon, l'Italia qualifica al terzo turno tre giocatori. I magnifici tre del 2021 sono Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. In passato il tennis ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 luglio 2021) Per la terza volta nella storia di, l'Italia qualifica al terzo turno tre giocatori. I magnifici tre del 2021 sono Matteo, Fabioe Lorenzo. In passato il...

Ma_r_coo : @AndreaVenanzoni Neanche un Berrettini o un Fognini ha tutta quell’attrezzatura VOMITEVOLE COME QUANDO ERA AL GOVE… - ElBuitr64021431 : Delusione azzurra a Wimbledon, superano il primo turno solo in 4, Berrettini, Sonego, Fognini e Mager, e di questi… - Bertolca10 : Nie te da fare per Gianluca #Mager contro Kyrgios. Si arrende in tre set ma gioca una buona partita. Approdano comu… - GiusvaPulejo : A #Wimbledon in un torneo complicatissimo per le caratteristiche dei nostri giocatori, abbiamo al terzo turno Fogni… - luca_lione : Berrettini, Sonego e Fognini già al terzo turno - sperando in un miracolo di Mager. Ho visto tempi peggiori. #Wimbledon -