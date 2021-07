Evangelion 3.0+1.01 presto in streaming: la data di uscita su Amazon Prime Video (Di giovedì 1 luglio 2021) Amazon Prime Video ha annunciato la data di uscita in streaming di Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, quarto film della tetralogia Rebuild of Evangelion, che sarà disponibile anche in italiano. Evangelion 3.0+1.0 arriverà presto in streaming, su Amazon Prime Video, che ha finalmente svelato la tanto attesa data di uscita: il 13 agosto 2021. La piattaforma si è aggiudicata l'anteprima mondiale (al di fuori del Giappone) ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 luglio 2021)ha annunciato ladiindi: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, quarto film della tetralogia Rebuild of, che sarà disponibile anche in italiano.3.0+1.0 arriveràin, su, che ha finalmente svelato la tanto attesadi: il 13 agosto 2021. La piattaforma si è aggiudicata l'anteprima mondiale (al di fuori del Giappone) ...

PrimeVideoIT : Tasso di sincronia: 100%. Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon Time arriva il 13 agosto #Evangelion - Stay_Nerd : Evangelion 3.0 + 1.0: il film arriva su Amazon Prime Video il 13 Agosto - Kubrickaddicted : Io vorrei sapere come sta @airgibbo dopo l'annuncio di 3.0+1.0 di Evangelion - filippo_verrino : RT @PrimeVideoIT: Tasso di sincronia: 100%. Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon Time arriva il 13 agosto #Evangelion - RBcasting : L'anime giapponese campione di incassi 'Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time' sarà disponibile in esclusiva su A… -

