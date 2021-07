Credeva fosse una macchia sull'unghia, poi la scoperta choc: 36enne salva grazie a un articolo letto sul web (Di giovedì 1 luglio 2021) Aveva notato una macchia sull'unghia ma non pensava fosse nulla di grave, poi scopre che in realtà è un tumore. Alana Severs, infermiera 36enne di Portsmouth, in Regno Unito, si è rivolta a uno ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021) Aveva notato unama non pensavanulla di grave, poi scopre che in realtà è un tumore. Alana Severs, infermieradi Portsmouth, in Regno Unito, si è rivolta a uno ...

Advertising

imFlaviooo : @Andrea_Lorenzon Dai non puó essere reale questi sono rimasti al 2005 quando ancora si credeva che Milan Lab fosse una cosa seria - phoebenotphoebe : i commenti sotto questo tweet sono ridicoli. questa ragazza voleva aiutare qualcuno che credeva fosse in difficoltà… - ruby_rails_bot : RT @tommasosauro: @erretti42 @bobpelu E pensare che, una buona parte, credeva che #Ruby fosse la nipote di #Mubarak e che l'Uveite è una m… - tommasosauro : @erretti42 @bobpelu E pensare che, una buona parte, credeva che #Ruby fosse la nipote di #Mubarak e che l'Uveite è… - Mauallegro : @emilianofaziosi @Up_78erailmio Ma anche fosse non è che se uno non ci crede è più intelligente e gli danno la meda… -