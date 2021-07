Covid, slitta ancora la decisione sulla riapertura delle discoteche: ipotesi ristori (Di giovedì 1 luglio 2021) A margine del Cdm del 30 giugno la questione è stata affrontata, ma non c’è ancora una data certa per l’unico settore che non ha ripreso le attività. E sembra a rischio non solo la ripartenza il 3 luglio - proposta del centrodestra e ormai vicinissima -, ma anche quella il 10 luglio indicata dal Cts. Sileri sull’ipotesi di una rimodulazione del green pass: "Al momento credo che la singola dose possa essere sufficiente. Aspetterei il prossimo monitoraggio" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 luglio 2021) A margine del Cdm del 30 giugno la questione è stata affrontata, ma non c’èuna data certa per l’unico settore che non ha ripreso le attività. E sembra a rischio non solo la ripartenza il 3 luglio - proposta del centrodestra e ormai vicinissima -, ma anche quella il 10 luglio indicata dal Cts. Sileri sull’di una rimodulazione del green pass: "Al momento credo che la singola dose possa essere sufficiente. Aspetterei il prossimo monitoraggio"

