Coppa Italia, diritti tv dal 2021 a 2024 assegnati a Mediaset: finisce l’era Rai (Di giovedì 1 luglio 2021) Svolta storica per quanto riguarda i diritti tv del calcio Italiano. La Lega Serie A riunita in assemblea ha assegnato i diritti tv per il prossimo triennio 2021-2024 di Coppa Italia e SuperCoppa Italiana a Mediaset, che trasmetterà in chiaro le partite della Coppa nazionale. Superata l’offerta della Rai, dunque finisce un’era per quanto riguarda questo torneo. Duro colpo per la redazione sportiva della tv di stato, gongola invece il Biscione che ha offerto 48.2 milioni di euro in media ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Svolta storica per quanto riguarda itv del calciono. La Lega Serie A riunita in assemblea ha assegnato itv per il prossimo trienniodie Superna a, che trasmetterà in chiaro le partite dellanazionale. Superata l’offerta della Rai, dunqueun’era per quanto riguarda questo torneo. Duro colpo per la redazione sportiva della tv di stato, gongola invece il Biscione che ha offerto 48.2 milioni di euro in media ...

