Caro Grillo, da attivista del M5s ti dico: abbandona questa Caporetto e riprendi il dialogo (Di giovedì 1 luglio 2021) di Giuseppe Criaco C'era una volta un sogno. Fatto di ambiente, di acqua pubblica, di connettività veloce, di innovazione tecnologica. E soprattutto di coerenza. Sì, insomma, un sogno a 5 Stelle. C'era una volta. Ed oggi non c'è più. Le parole di Beppe Grillo nei confronti del "nostro" presidente Giuseppe Conte hanno letteralmente disintegrato dieci anni di lotte e di credibilità del Movimento. Anche in questo frangente la classe dirigente del M5s ha dimostrato di non essere ancora matura politicamente. La calata, a Roma, del Grillo furioso avrebbe dovuto essere blandita soprattutto dai maggiorenti del Movimento, e mi riferisco a Vito Crimi, Roberto Fico, ...

