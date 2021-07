(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- Unè avvenuto pochi minuti fa, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, all’ingresso delle gallerie autostradali di, in direzione sud. Per cause ancora in corso di accertamento, un camionista ha perso il controllo del suo tir, che è prima finito fuori strada e poi si è schiantato contro il guard-rail che si è schiacciato, finendo giù dal. Il mezzo ha fatto un volo di diversi metri d’altezza, schiantandosi al suolo in un terreno. Due gli occupanti del tir ed entrambi sono morti. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, l’Anas, il 118 ...

Advertising

anteprima24 : ** Campagna, tragico #Incidente in #A2: #Tir finisce giù dal #Ponte (FOTO) ** - l_angiolini : @aaorsi72 @Sara26838135 Gli open day.. nessuno ha vietato astra ai giovani. Ema continua ad autorizzarli. Un caso t… -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna tragico

anteprima24.it

Social Media Marketing: Foto - (book fotografico gratuito per le imprese) periodo novembre ... Gambardella sottoline infine che 'serve incentivare lo sviluppo e invertire ilcalo ...Non è andata così, sia per l'avviodellavaccinale regionale, sia per i noti ritardi nelle forniture di vaccini. A ieri, erano state somministrate circa 9 milioni di dosi (il 94% di ...Laurenti (Gemelli): «Non ripetiamo il tragico errore di Atalanta-Valencia a inizio pandemia. L’arrivo degli hooligans e la variante delta minacciano di riportarci in piena emergenza. L’Europeo itinera ...Bimbo di 10 anni muore in campagna. Teatro del dramma una frazione in provincia di Cuneo, Maniga di Sommariva del Bosco, è lì che il bimbo di dieci anni è morto soffocato dal grano. Un bimbo di 10 ann ...