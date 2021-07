Berrettini-Van de Zandschulp in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di giovedì 1 luglio 2021) Matteo Berrettini oggi se la vede con Botic Van de Zandschulp al secondo turno di Wimbledon 2021. Il romano vuole dar seguito al successo all’esordio contro Guido Pella e mette nel mirino il terzo turno. Sulla sua strada l’ostico qualificato olandese, reduce dalla vittoria al debutto contro Gregoire Barrere. Ampiamente favorito Berrettini, che ha un’ottima chance di avanzare complice un tabellone sulla carta favorevole. La disputa si svolgerà giovedì 1 luglio, come secondo incontro dalle ore 12.00 italiane (dopo Petkovic-Krejcikova). La diretta televisiva sarà offerta da ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Matteose la vede con Botic Van deal secondo turno di. Il romano vuole dar seguito al successo all’esordio contro Guido Pella e mette nel mirino il terzo turno. Sulla sua strada l’ostico qualificato olandese, reduce dalla vittoria al debutto contro Gregoire Barrere. Ampiamente favorito, che ha un’ottima chance di avanzare complice un tabellone sulla carta favorevole. La disputa si svolgerà giovedì 1 luglio, come secondo incontro dalle ore 12.00 italiane (dopo Petkovic-Krejcikova). Latelevisiva sarà offerta da ...

Advertising

WeAreTennisITA : Primo turno ? Matteo Berrettini inizia il suo torneo battendo Guido Pella in quattro set, ci riesce per 6-4 3-6 6-4… - SuperTennisTv : ?? Matteo #Berrettini supera in 4 set #Pella 6-4 3-6 6-4 6-0: al secondo turno incontrerà il vincente tra Barrere e… - glooit : Berrettini-Van de Zandschulp oggi in TV a Wimbledon: orario e diretta streaming leggi su Gloo… - TiebreaktennisI : Wimbledon 2021 Berrettini – Van de Zandschulp in TV: dove vederla e orario - FBusbani : RT @GeorgeSpalluto: Vittoria da giocatore VERO! Matteo Berrettini batte un ottimo Guido Pella 64 36 64 60, soffrendo e innestando le marce… -