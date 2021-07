AUTUNNO 2021 DI CANALE 5 | ITALIA 1 E RETE 4 | MOLTE NOVITÀ | CONFERME E RITORNI DI FORMAT CULT

(Di giovedì 1 luglio 2021) Unricco die ritorno sulle reti Mediaset. In una dettagliata presentazione in diretta da Cologno Monzese sono stati presentati gli appuntamenti principali di5,1 e4. Per quanto riguarda l’intrattenimento di5, il pilastro dell’ammiraglia di Cologno, ritroveremo Tu Sì Que Vales con Maria De Filippi e gli altri amatissimi giurati, Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, All Together Now con Michelle Hunziker. Poi duecome Zelig con Claudio Bisio e Scherzi a Parte con ...

Mediaset ha deciso chi sarà al timone del nuovo show musicale 'Star in the star', in partenza questo: dopo due rifiuti, ecco il nome di chi lo presenterà Il giovedì sera di Canale 5 sarà occupato dal nuovo show musicale intitolato Star in the star . Un talent dove personaggi più o meno noti ...