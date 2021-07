Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 30 giugno 2021

(Di giovedì 1 luglio 2021)TV: idei programmi più visti di30, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film La forma dell’acqua ha totalizzato 1708 spettatori (9.38% di share). La puntata di Temptation Island su Canale5 ha conquistato 3194 spettatori (share 20.96%). Il film Point Break – Punto di rottura su Italia1 ha realizzato 764 spettatori (4.03%); su Rai2 il film Man on Fire – Il fuoco della vendetta ha portato a casa 1325 spettatori (7.35%), ...

Vince Temptation Island: gli ascolti tv di mercoledì 30 giugno. Nel dettaglio, la prima puntata di Temptation Island ha registrato una media di circa 3,2 milioni di spettatori in ...