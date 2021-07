Alzheimer in estate: camminare, coltivare piante, stare in compagnia. Tutte le attività che fanno bene a corpo e mente (Di giovedì 1 luglio 2021) Chi soffre di Alzheimer ha particolarmente bisogno di recuperare il tempo trascorso in isolamento durante la pandemia. Socializzare, stare all’aria aperta, camminare, svolgere attività fisica e sociale sono abitudini fondamentali per il benessere psicologico e fisico di chiunque, a qualsiasi età. Soprattutto per gli anziani che soffrono di demenza, queste attività hanno un valore ancora più essenziale per la qualità della vita. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 luglio 2021) Chi soffre diha particolarbisogno di recuperare il tempo trascorso in isolamento durante la pandemia. Socializzare,all’aria aperta,, svolgerefisica e sociale sono abitudini fondamentali per ilssere psicologico e fisico di chiunque, a qualsiasi età. Soprattutto per gli anziani che soffrono di demenza, questehanno un valore ancora più essenziale per la qualità della vita. ...

