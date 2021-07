A poche ore dalla fine del blocco partono i primi licenziamenti. Assolombarda: “C’è voglia di assumere” (Di giovedì 1 luglio 2021) Pronti, via. Tolto il blocco partono i licenziamenti, quelli veri. I primi annunci sono arrivati già poche ore dopo la rimozione del vincolo, deciso dal governo accogliendo quasi in toto (una piccola eccezione nel tessile-moda) le richieste di Confindustria. Portato a casa il risultato, l’associazione degli industriali aveva affermato che avrebbe invitato i suoi associati a utilizzare la cig piuttosto che ricorrere ai tagli. Questa mattina il presidente di Assolombarda (l’associazione regionale di Confindustria) si è spinto oltre: “Dall’osservatorio che noi abbiamo non ci sono sentori di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Pronti, via. Tolto il, quelli veri. Iannunci sono arrivati giàore dopo la rimozione del vincolo, deciso dal governo accogliendo quasi in toto (una piccola eccezione nel tessile-moda) le richieste di Confindustria. Portato a casa il risultato, l’associazione degli industriali aveva affermato che avrebbe invitato i suoi associati a utilizzare la cig piuttosto che ricorrere ai tagli. Questa mattina il presidente di(l’associazione regionale di Confindustria) si è spinto oltre: “Dall’osservatorio che noi abbiamo non ci sono sentori di ...

Advertising

meb : Per l’#assegnounico, lanciato da poche ore, sono già arrivate 15mila domande. Orgogliosi di quest’idea nata alla… - stanzaselvaggia : Come sospettavo il suicidio di Orlando Merenda, archiviato dopo poche ore come “suicidio per omofobia”, potrebbe es… - Romina69665515 : Siamo già carichi, pronti a sostenerti, perché tra poche ore il palco sarà tuo e Tu sarai nostra!! Spacca di brutto… - Emilystellaemi2 : RT @prijedoremergen: Mancano poche ore alla chiusura e siamo molto molto lontani solo 33% c'è solo da sperare in un miracolo ???? https://t.c… - leggipurequesto : RT @prijedoremergen: Mancano poche ore alla chiusura e siamo molto molto lontani solo 33% c'è solo da sperare in un miracolo ???? https://t.c… -