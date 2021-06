Xbox Series X/S sono le console ufficiali di Battlefield 2042 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lo sviluppatore DICE e il publisher Electronic Arts hanno annunciato una nuova partnership con Microsoft per rendere Xbox la console ufficiale di Battlefield 2042. Tuttavia, questo non significa che il titolo sarà esclusivo per Xbox. Per essere precisi, Xbox Series X e Series S sono le "console ufficiali di Battlefield 2042", secondo un comunicato stampa. Questo è stato fatto per "assicurare che il prossimo gioco del franchise di Battlefield sia il ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lo sviluppatore DICE e il publisher Electronic Arts hanno annunciato una nuova partnership con Microsoft per renderelaufficiale di. Tuttavia, questo non significa che il titolo sarà esclusivo per. Per essere precisi,X ele "di", secondo un comunicato stampa. Questo è stato fatto per "assicurare che il prossimo gioco del franchise disia il ...

