Women's Champions League su DAZN e YouTube: il comunicato (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ora è ufficiale: la Women's Champions League sarà trasmessa su DAZN e sul canale YouTube della nota piattaforma. Ecco il comunicato La prossima UEFA Women's Champions League sarà trasmessa su DAZN e YouTube. Il comunicato e le parole di Ceferin. comunicato – «La nuova UEFA Women's Champions League 2021/22 sarà più grande che mai. I tifosi di tutto il mondo avranno l'occasione di seguire la competizione grazie a una ...

