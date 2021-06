Vuole gettarsi da un ponte. Salvato dai poliziotti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel corso delle prime ore dello scorso 29 giugno è giunta in sala operativa una segnalazione di un giovane che aveva scavallato il parapetto del ponte Duca D’Aosta manifestando chiari intenti suicidi. Immediatamente vengono inviati gli equipaggi più vicini. Gli agenti del Commissariato Monte Mario, diretto da Marco Messina e quelli del Commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua, hanno avvicinato il ragazzo, con le dovute cautele, cercando di tranquillizzarlo e metterlo in salvo. Il giovane, in evidente stato confusionale, ha tentato di lanciarsi nel vuoto, ma i poliziotti sono tuttavia riusciti a distrarlo, instaurando con lui un dialogo, ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel corso delle prime ore dello scorso 29 giugno è giunta in sala operativa una segnalazione di un giovane che aveva scavallato il parapetto delDuca D’Aosta manifestando chiari intenti suicidi. Immediatamente vengono inviati gli equipaggi più vicini. Gli agenti del Commissariato Monte Mario, diretto da Marco Messina e quelli del Commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua, hanno avvicinato il ragazzo, con le dovute cautele, cercando di tranquillizzarlo e metterlo in salvo. Il giovane, in evidente stato confusionale, ha tentato di lanciarsi nel vuoto, ma isono tuttavia riusciti a distrarlo, instaurando con lui un dialogo, ...

