Via Aurelia, picchia la compagna in strada e poi aggredisce i Carabinieri: arrestato (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ha prima aggredito la compagna, poi si è scagliato contro i Carabinieri intervenuti per placare gli animi. E’ per questo che un cittadino polacco di 30 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato – ieri pomeriggio – dai militari della Stazione di Santa Marinella con le accuse di lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. picchia la compagna e aggredisce i Carabinieri I militari sono intervenuti lungo la S.S. Aurelia, dove era stata segnalata una violenta lite tra un uomo e una donna. Una volta giunti sul posto, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ha prima aggredito la, poi si è scagliato contro iintervenuti per placare gli animi. E’ per questo che un cittadino polacco di 30 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato– ieri pomeriggio – dai militari della Stazione di Santa Marinella con le accuse di lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.laI militari sono intervenuti lungo la S.S., dove era stata segnalata una violenta lite tra un uomo e una donna. Una volta giunti sul posto, i ...

Advertising

CorriereCitta : Via Aurelia, picchia la compagna in strada e poi aggredisce i Carabinieri: arrestato - Secondo__me : @EllyBarbolini Prima si faceva. Era il modo di andare verso la Via Aurelia dal Lungotevere. - OlimpoRoma : OLIMPO CLUB ROMA ?? PER QUEST'ULTIMA SETTIMANA SIAMO APERTI DALLE 10:00 ALLE 20:00 DA GIOVEDI A DOMENICA....DAL 1 L… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via Acquafredda, tra via Aurelia e via Boccea - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su via Aurelia, tra via di Acquafredda e Roma centro -