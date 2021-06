(Di mercoledì 30 giugno 2021) Arriva l’ufficialità disulla panchina. Ad annunciarlo è lo stesso club tramite un video postato sul profilo profilo Instagram della società inglese. Reduce dalla sua ultima esperienza in Cina, presso il Dalian Professional FC, lo spagnolo ritorna in Premier League, campionato che conosce bene grazie alle esperienze al Liverpool, Chelsea, e Newcastle Udt. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Everton (@everton) Foto: Profilo Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Rafa Benitez nuovo tecnico dell'Everton ? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Everton, Rafa Benitez è il nuovo allenatore - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #PremierLeague | Rafa Benitez è il nuovo allenatore dell'#Everton - MattLetisier : RT @DiMarzio: #Calciomercato #PremierLeague | Rafa Benitez è il nuovo allenatore dell'#Everton - krishnaprime : RT @DiMarzio: #Calciomercato #PremierLeague | Rafa Benitez è il nuovo allenatore dell'#Everton -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Rafa

Commenta per primo E'Benitez il nuovo allenatore dell'Everton. Lo spagnolo, che con il Liverpool ha vinto la Champions League del 2005, ha firmato un contratto di tre anni.Ora èBenitez torna in panchina e ritorna in Premier League: lo spagnolo sarà il nuovo allenatore dell'EvertonÈ finita la telenovela relativa alla panchina dell'Everton. Il club di Liverpool,...Ve lo avevamo anticipato diversi giorni fa, ora è ufficiale: Rafa Benitez è il nuovo allenatore dell’ Everton; questo il video con cui i Toffees lo hanno annunciato sui social. Una scelta che farà dis ...Rafa Benitez, dopo la breve esperienza in Cina con il Dalian Yifang, sostituisce Carlo Ancelotti alla guida dell'Everton.