Se le tue orecchie sono troppo grandi e non ti piacciono, con queste accortezze risolverai il problema (Di mercoledì 30 giugno 2021) Hai le orecchie troppo grandi e ti senti insicura? Non te ne fare un cruccio! Ti sveliamo tutti i segreti per camuffarle bene! Si dice che portino fortuna e che ‘donino’ una lunga vita a chi le ha così. Di cosa stiamo parlando? Delle orecchie grandi! Le orecchie, di solito, non attirano molto l’attenzione dell’osservatore. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 30 giugno 2021) Hai lee ti senti insicura? Non te ne fare un cruccio! Ti sveliamo tutti i segreti per camuffarle bene! Si dice che portino fortuna e che ‘donino’ una lunga vita a chi le ha così. Di cosa stiamo parlando? Delle! Le, di solito, non attirano molto l’attenzione dell’osservatore. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

_ruxandraa_ : 'Sì cosa, tesoro?' ti chiede salendo sopra di te. 'Sì, daddy.' Non credi alle tue orecchie, con quale coraggio lo h… - tetebakingcakes : E finalmente, delle mani, leggere come piume, ti passano sul viso; lente, sulle tue guance, dietro la testa ad acce… - yoongisottonaa : non vedi nulla, senti il corpo caldo e tonico di Kookie sul tuo, il frigo bar si apre e richiude dopo pochi secondi… - yunxine : @CGUZIXI prego per le tue orecchie?? - fasi_alterne : @StrahThe Io dovrei scriverti un papelo di sei pagine che non esprime a pieno il mio pathos solo perché le tue orecchie sudano? Io contro -