Roma, ragazza muore a 27 anni per un intervento di routine. L'ipotesi: «Perforato per errore l'utero» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Se ne è andata dopo giorni di agonia e sofferenze, con lancinanti dolori addominali in seguito a quello che doveva essere un banale intervento di routine. A Cava De' Tirreni, dove Maria... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 30 giugno 2021) Se ne è andata dopo giorni di agonia e sofferenze, con lancinanti dolori addominali in seguito a quello che doveva essere un banaledi. A Cava De' Tirreni, dove Maria...

Advertising

Massimo18783866 : RT @RassegnaZampa: #Roma, ragazza muore a 27 anni per un intervento di routine. L'ipotesi: «Perforato per errore l'utero» - Roberta20797187 : RT @Maurizi81919065: Una ragazza mi ha scritto dicendo che ha visto Giulia che sta andando a Roma??????non si se sia vero ci credo poco ma se… - Maurizi81919065 : Una ragazza mi ha scritto dicendo che ha visto Giulia che sta andando a Roma??????non si se sia vero ci credo poco ma… - MestreRoby : Oggi mi sono svegliato con il pensiero che andava alla ragazza 16enne uccisa in provincia di Bologna, a quella donn… - RassegnaZampa : #Roma, ragazza muore a 27 anni per un intervento di routine. L'ipotesi: «Perforato per errore l'utero» -