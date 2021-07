Nove, palinsesti 2021/2022: arrivano Conticini e Mannino, torna Crozza. Aldo Giovanni e Giacomo festeggiano i 30 anni di carriera (Di mercoledì 30 giugno 2021) Paolo Conticini Intrattenimento, factual, comicità e spazi d’approfondimento: tra ritorni e novità, il nuovo palinsesto del Nove punta a rafforzare l’identità di una rete giunta ormai al suo quinto anniversario e intenzionata a stabilizzare la propria presenza nella ristretta galassia delle generaliste. Per raggiungere l’obiettivo, il canale del gruppo Discovery accoglierà nuovi volti noti al grande pubblico, confermando al contempo i titoli che hanno registrato interesse in passato. Nove, Paolo Conticini new entry nel preserale Tra le novità, l’arrivo sul canale di Paolo Conticini. ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 30 giugno 2021) PaoloIntrattenimento, factual, comicità e spazi d’approfondimento: tra ritorni e novità, il nuovo palinsesto delpunta a rafforzare l’identità di una rete giunta ormai al suo quintoversario e intenzionata a stabilizzare la propria presenza nella ristretta galassia delle generaliste. Per raggiungere l’obiettivo, il canale del gruppo Discovery accoglierà nuovi volti noti al grande pubblico, confermando al contempo i titoli che hanno registrato interesse in passato., Paolonew entry nel preserale Tra le novità, l’arrivo sul canale di Paolo. ...

Advertising

CapaldoG : RT @APmagazineit: Da Real Time a Nove, da Food Network a DMAX, tutte le novità dei canali Discovery per la stagione 2021-2022. #Palinsesti… - Teleblogmag : Molte conferme, poche novità tra cui Aldo, Giovanni e Giacomo e Teresa Mannino. #nove #palinsestidiscovery… - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Da Real Time a Nove, da Food Network a DMAX, tutte le novità dei canali Discovery per la stagione 2021-2022. #Palinsesti… - APmagazineit : Da Real Time a Nove, da Food Network a DMAX, tutte le novità dei canali Discovery per la stagione 2021-2022.… - SerieTvserie : Palinsesti Nove 2021-2022, i programmmi della generalista Discovery: l’arte si fa topic -