Michele Bravi e Sophie: «Falene è un inno alla libertà» (Di mercoledì 30 giugno 2021) «Falene è un brano bellissimo, pieno di significato specialmente per i tempi in cui viviamo oggi. Spero che le persone avranno modo di rispecchiarsi nel testo e spero che si divertiranno e che balleranno ascoltandolo, esattamente come me ogni volta che sento questa canzone!». Parola di Sophie Scott, frontwoman della band britannica Sophie and The Giants, che ha prestato la sua voce al successo mondiale Hypnotized, prodotta dal dj tedesco Purple Disco Machine. Il successo del singolo è stato immediato: la hit si è piazzata subito in testa alle chart in Germania, Italia (4 volte disco di platino) e in tutta Europa, conquistando il titolo di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 30 giugno 2021) «è un brano bellissimo, pieno di significato specialmente per i tempi in cui viviamo oggi. Spero che le persone avranno modo di rispecchiarsi nel testo e spero che si divertiranno e che balleranno ascoltandolo, esattamente come me ogni volta che sento questa canzone!». Parola diScott, frontwoman della band britannicaand The Giants, che ha prestato la sua voce al successo mondiale Hypnotized, prodotta dal dj tedesco Purple Disco Machine. Il successo del singolo è stato immediato: la hit si è piazzata subito in testa alle chart in Germania, Italia (4 volte disco di platino) e in tutta Europa, conquistando il titolo di ...

OndeFunky : Ho detto a @michele_bravi che Falene (feat. Sophie and Giants) rischia di essere un involontario tormentone estivo,… - noemi_armenti : Credo che anche questo videoclip sia l'espressione della creatività a 360 gradi. Si vede quanto lavoro c'è dietro a… - crieslikeafool : L'ultimo MV di Michele Bravi ?????? - immaculatedream : @michele_bravi @SandTGofficial Avete tradotto in immagini le emozioni suscitate dalla canzone...That's f*****g amazing!!!!?????? - hugmenaliii : RT @SATVRNHOBI: farò finta di non aver mai visto il videoclip di falene non so chi sia michele bravi davvero sono stanca -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Bravi MICHELE BRAVI e SOPHIE AND THE GIANTS guarda il nuovo video 'Falene' Michele Bravi e Sophie And The Giants pubblicano il video di Falene. IL VIDEO il video ufficiale di Falene , diretto da Erika Arosio, è un manifesto di libertà, è un'esortazione a vivere la propria ...

