Marotta: «Hakimi al PSG operazione conclusa. Lautaro? Vorremmo non vendere altri giocatori» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato in entrata e in uscita dell’Inter: le sue parole Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato in entrata e in uscita dell’Inter. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Hakimi – «Su Hakimi ha lavorato fortemente Ausilio. Siamo in fase di chiusura ma ci sono formalità da sistemare. Penso che nel giro di un giorno si possa arrivare a una conclusione. Cessione dolorosa per noi ma come AD ho l’obbligo di rispettare le richieste fatte per garantire un momento di sostenibilità». FUTURO – «Il mercato sarà difficile, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Beppeha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato in entrata e in uscita dell’Inter: le sue parole Beppeha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato in entrata e in uscita dell’Inter. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI– «Suha lavorato fortemente Ausilio. Siamo in fase di chiusura ma ci sono formalità da sistemare. Penso che nel giro di un giorno si possa arrivare a una conclusione. Cessione dolorosa per noi ma come AD ho l’obbligo di rispettare le richieste fatte per garantire un momento di sostenibilità». FUTURO – «Il mercato sarà difficile, ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, MAROTTA: 'CESSIONE HAKIMI IN FASE CONCLUSIVA Nel giro di un giorno dovrebbe essere chiusa.… - sportface2016 : +++#Inter, #Marotta: '#Hakimi al #Psg ufficiale nel giro di un giorno. Vorremmo tanto non dover vendere altri gioca… - masinusina : RT @marifcinter: Marotta: “Hakimi-PSG? Un trasferimento doloroso ma ho l'obbligo di garantire per la società la sostenibilità. Quando Hakim… - Bubu_Inter : RT @DanViti: #Inter, #Marotta: 'Chi al posto di #Hakimi? Noi lavoriamo in team, bisogna avere pazienza nel cogliere le opportunità che il m… - alby911 : RT @InterCM16: #Marotta su #Hakimi: “Trasferimento doloroso, ma come amministratore ho l'obbligo di interpretare le linee guida della propr… -