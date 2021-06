Malika, la ragazza cacciata di casa si è comprata una Mercedes con i soldi della raccolta fondi: “Volevo togliermi uno sfizio” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tutti abbiamo imparato a conoscere Malika e la sua bruttissima storia. La ragazza è stata cacciata di casa dai genitori perché è lesbica e la madre l’ha minacciata per settimane attraverso Whatsapp. Subito dopo l’appello della 22enne, sua cugina ha aperto una raccolta fondi che è arrivata a 140.000€ e un certo Carlo ha dato vita un altra raccolta che ha fruttato 12.000€. Qualche giorno fa però è scoppiata una mezza polemica quando Gaia Zorzi ha condiviso la foto di Malika alla guida di una Mercedes nuova di zecca. La ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tutti abbiamo imparato a conosceree la sua bruttissima storia. Laè statadidai genitori perché è lesbica e la madre l’ha minacciata per settimane attraverso Whatsapp. Subito dopo l’appello22enne, sua cugina ha aperto unache è arrivata a 140.000€ e un certo Carlo ha dato vita un altrache ha fruttato 12.000€. Qualche giorno fa però è scoppiata una mezza polemica quando Gaia Zorzi ha condiviso la foto dialla guida di unanuova di zecca. La ...

Advertising

Bobbio65M : RT @IlPrimatoN: Ricordate la ragazza di Castelfiorentino, eroina del #DDLZan, cacciata di casa perché lesbica? Per ora niente beneficenza… - Pacio19821 : RT @IlPrimatoN: Ricordate la ragazza di Castelfiorentino, eroina del #DDLZan, cacciata di casa perché lesbica? Per ora niente beneficenza… - enrygattoj12 : RT @fratotolo2: Per un bel po’ la storia #MalikaChalhy, cacciata di casa “perché lesbica” è stato il rompighiaccio del #DdlZan. La ragazza… - Bobbio65M : RT @CR73Arezzo: Vi ricordate Malika, la ragazza che, ingiustamente, fu cacciata di casa perché lesbica? Vi ricordate che furono attivati du… - QuestoTizio : RT @CR73Arezzo: Vi ricordate Malika, la ragazza che, ingiustamente, fu cacciata di casa perché lesbica? Vi ricordate che furono attivati du… -