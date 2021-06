Il primo G20 Sviluppo. Colloquio con la commissaria Ue Urpilainen (Di mercoledì 30 giugno 2021) Jutta Urpilainen, commissaria europea per le partnership internazionali, si sta muovendo per Matera mentre concede un’intervista telefonica in esclusiva a Formiche.net. È la prima volta nella storia del G20 che si tiene una riunione congiunta dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo a cui farà seguito un’altra novità: una specifica sessione dei soli ministri dello Sviluppo a Brindisi. E per questo l’ex leader del Partito socialdemocratico finlandese e ministro delle Finanze nel governo Katainen dal 2011 al 2014 tiene innanzitutto a ribadire i ringraziamenti all’Italia e alla presidenza italiana del G20 già fatti in ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 giugno 2021) Juttaeuropea per le partnership internazionali, si sta muovendo per Matera mentre concede un’intervista telefonica in esclusiva a Formiche.net. È la prima volta nella storia del G20 che si tiene una riunione congiunta dei ministri degli Esteri e delloa cui farà seguito un’altra novità: una specifica sessione dei soli ministri delloa Brindisi. E per questo l’ex leader del Partito socialdemocratico finlandese e ministro delle Finanze nel governo Katainen dal 2011 al 2014 tiene innanzitutto a ribadire i ringraziamenti all’Italia e alla presidenza italiana del G20 già fatti in ...

