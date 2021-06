I lavori di messa in sicurezza della strada che porta al Rifugio Pomilio finiscono in consiglio regionale (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'intervento di messa in sicurezza della strada provinciale 614 La Maielletta finisce all'attenzione del consiglio regionale. Il consigliere del Partito Democratico Antonio Blasioli, infatti, ha ... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'intervento diinprovinciale 614 La Maielletta finisce all'attenzione del. Il consigliere del Partito Democratico Antonio Blasioli, infatti, ha ...

Advertising

ChiaraT4U : @ManfrediPotenti @cergi01 @flauraUSPP @USPolPen @MolinariRik @maxromeoMB @matteosalvinimi @SusannaCeccardi… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Pogno, giovedì lavori di messa in sicurezza della sp47 - vco24news : Pogno, giovedì lavori di messa in sicurezza della sp47 - PicenoTime : Maltignano, completati i lavori per la messa in sicurezza dei giochi scuola dell'infanzia di Caselle - il_meridio : Avviati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino della strada provinciale 25 Joppolo-Monte Poro: -

Ultime Notizie dalla rete : lavori messa Terminati i lavori messa in sicurezza dell'abitato di Mazzalasino nel Comune di Scandiano colpito da una frana sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000 L’Aquila, Teatro Comunale: presentato ieri il progetto per l’ultima tranche di intervento L’Aquila, 30 giugno 2021 – Avviare i lavori di ultimazione del Teatro comunale nel 2022, con l’obiettivo di festeggiare con la riapertura nel 2023 i 150 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 14 ma ...

Terminati i lavori messa in sicurezza dell’abitato di Mazzalasino nel Comune di Scandiano colpito da una frana La frazione di Mazzalasino nel Comune di Scandiano (Re) è ora al riparo dai rischi di frane. Sono terminati, lungo la valle del Torrente Tresinaro, i lavori di consolidamento del dissesto che nel 2015 ...

L’Aquila, 30 giugno 2021 – Avviare i lavori di ultimazione del Teatro comunale nel 2022, con l’obiettivo di festeggiare con la riapertura nel 2023 i 150 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 14 ma ...La frazione di Mazzalasino nel Comune di Scandiano (Re) è ora al riparo dai rischi di frane. Sono terminati, lungo la valle del Torrente Tresinaro, i lavori di consolidamento del dissesto che nel 2015 ...