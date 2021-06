Francia-Svizzera, lite tra la madre di Rabiot e la famiglia di Mbappe e Pogba (VIDEO) (Di mercoledì 30 giugno 2021) No, non è una scena di esordienti. In campo c’è la Nazionale francese, super favorita e appena eliminata ai calci di rigore contro la Svizzera. Eppure, le scene in tribuna potrebbero tranquillamente appartenere ad una qualsiasi partita di una scuola calcio. La madre di Adrien Rabiot, già nota per la sua partecipazione attiva alla carriera del figlio in veste di agente, si è avvicinata con fare polemico ai familiari di Pogba e Mbappé, rimproverando qualcosa soprattutto alla famiglia del fuoriclasse del Psg, autore dell’errore decisivo dal dischetto. Secondo la stampa francese, Veronique avrebbe suggerito ai ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) No, non è una scena di esordienti. In campo c’è la Nazionale francese, super favorita e appena eliminata ai calci di rigore contro la. Eppure, le scene in tribuna potrebbero tranquillamente appartenere ad una qualsiasi partita di una scuola calcio. Ladi Adrien, già nota per la sua partecipazione attiva alla carriera del figlio in veste di agente, si è avvicinata con fare polemico ai familiari die Mbappé, rimproverando qualcosa soprattutto alladel fuoriclasse del Psg, autore dell’errore decisivo dal dischetto. Secondo la stampa francese, Veronique avrebbe suggerito ai ...

