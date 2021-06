Forza Horizon 5 in un video che ci mostra la tecnologia usata per ricreare i cieli e il meteo

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Playground Games ha descritto in dettaglio i progressi tecnologici che stanno utilizzando pere ildel Messico in5. Le informazioni arrivano dal secondo episodio di5: Let's Go! L'episodio ha rivelato che il team ha utilizzato una versione migliorata di un impianto simile utilizzato nei due precedenti giochi di. Questo impianto, composto da tre telecamere, tutte che scattano foto con una risoluzione di 8K, è stato portato in Messico per diversi giorni. Le immagini risultanti ...

... Halo Infinite e5? Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division , per aggiornamenti costanti sui vostri giochi preferiti. Nel frattempo, vi consigliamo di ...Come promesso, Playground Games ha condiviso un sacco di novità in un live - stream ieri per quanto riguarda l'illuminazione e la tecnologia del cielo del prossimo5. In un video davvero impressionante, hanno offerto una panoramica sugli effetti meteorologici con tante nuove informazioni aggiunte. Tra le altre cose, hanno anche rivelato che questa ...Che Forza Horizon 5 sarebbe stata una prima grande dimostrazione di forza di Xbox Series X e S, lo avevamo già capito dal gameplay di presentazione mostrato all’E3 2021 di Los Angeles. The coolest thi ...L’obiettivo adesso è quello di concentrarsi totalmente sullo sviluppo e sul lancio di Forza Horizon 5, previsto per fine anno. Forza Horizon 5 è atteso il 9 novembre per PC, Xbox One e Xbox Series X/S ...