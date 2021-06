FIFA 21: Patch 1.24 per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S – Title Update 17 disponibile dal 30 Giugno (Di mercoledì 30 giugno 2021) EA Sports ha annunciato la nuova Patch correttiva 1.24 del simulatore calcistico FIFA 21. Il Title Update 17 sarà rilasciato nella giornata di martedi 30 Giugno sulle piattaforme PlaStation 4, PlayStatione 5, Xbox One e Xbox Series XS. L’aggiornamento apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati nella modalità FIFA 21 Ultimate Team e nella modalità Pro Club. Di seguito riportiamo il fix completo del Title Update 17 divulgato dalla software house ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 30 giugno 2021) EA Sports ha annunciato la nuovacorrettiva 1.24 del simulatore calcistico21. Il17 sarà rilasciato nella giornata di martedi 30sulle piattaforme PlaStation 4, PlayStatione 5,One eXS. L’aggiornamento apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati nella modalità21 Ultimate Team e nella modalità Pro Club. Di seguito riportiamo il fix completo del17 divulgato dalla software house ...

