Euro 2020, il tifoso svizzero travolto dalla popolarità: "Sono un tipo riservato. Spero finisca presto" (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Sono una persona di natura riservata, anche se forse non si è visto. Quello che mi è accaduto è una cosa simpatica. Per uno o due giorni va bene, ma Spero che presto la situazione si calmi”. A parlare ai microfoni della Radiotelevisione svizzera (RSI) è Luca Loutenbach, il tifoso svizzero divenuto famoso per la partecipazione emotiva mostrata durante il match di Euro 2020 tra Svizzera e Francia. Prima una sofferenza composta, poi un’esultanza scatenata: il percorso agli ottavi di finale della Svizzera è stato sintetizzato proprio dalle espressioni del 28enne Loutenbach, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) “una persona di natura riservata, anche se forse non si è visto. Quello che mi è accaduto è una cosa simpatica. Per uno o due giorni va bene, machela situazione si calmi”. A parlare ai microfoni della Radiotelevisione svizzera (RSI) è Luca Loutenbach, ildivenuto famoso per la partecipazione emotiva mostrata durante il match ditra Svizzera e Francia. Prima una sofferenza composta, poi un’esultanza scatenata: il percorso agli ottavi di finale della Svizzera è stato sintetizzato proprio dalle espressioni del 28enne Loutenbach, ...

Advertising

a_padellaro : GLI EURO 2020 IDIOTI Il premio va alla Uefa per avere organizzato in tempi pandemici gli Europei di calcio itineran… - Inter : ? | #EURO2020 Si chiude l'avventura a Euro 2020 della Croazia di Brozovic e Perisic. ?? - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 FRANK DE BOER NON È PIÙ IL CT DELL'OLANDA Lo annuncia la Federazione con un comunicato… - utd8ii : RT @TitouSDR: Paul Pogba - Euro 2020 - AndyCAT83 : RT @tuttosport: Da #Messi a #SergioRamos, i calciatori a #parametrozero da luglio -