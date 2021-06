DDL Zan: le chiese rischiano la prigione? (Di mercoledì 30 giugno 2021) di Attilio Runello. Del testo di legge ZAN tutti parlano ma probabilmente pochi lo hanno letto. In sintesi prevede due aspetti. Il primo riguarda l’insegnamento nelle scuole. Sarà consentito organizzare incontri nelle scuole per parlare contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Da notare che nella scuola italiana il ministero della pubblica istruzione non Leggi su freeskipper (Di mercoledì 30 giugno 2021) di Attilio Runello. Del testo di legge ZAN tutti parlano ma probabilmente pochi lo hanno letto. In sintesi prevede due aspetti. Il primo riguarda l’insegnamento nelle scuole. Sarà consentito organizzare incontri nelle scuole per parlare contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Da notare che nella scuola italiana il ministero della pubblica istruzione non

Advertising

LegaSalvini : ?? PERUGIA, INSULTI A 200 PERSONE LIBERE CHE, IN SILENZIO E CON UN LIBRO, MANIFESTAVANO CONTRO IL DDL ZAN… - LegaSalvini : ++ PAROLE STRAORDINARIE DI SUOR ANNA MONIA ALFIERI SUL DDL ZAN ++ - LegaSalvini : Daniele #Capezzone: “A me gli omofobi e i bulli fanno schifo ma, da liberale, dico che il ddl Zan è scritto male”. - Noe_Urdangaray : RT @Open_gol: Il cantautore: «Ho spesso pensato al suicidio» - gioporce : RT @LaNotiziaTweet: Ddl Zan, si giocherà il tutto per tutto in Parlamento. Nessuna mediazione tra #Letta e #Salvini. I numeri sono strettis… -