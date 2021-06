Covid Italia, bollettino oggi mercoledì 30 giugno: 776 casi e 24 morti, tasso di positività a 0,4% (Di mercoledì 30 giugno 2021) Covid Italia, bollettino oggi mercoledì 30 giugno. Sono 776 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 30 giugno 2021)30. Sono 776 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri...

