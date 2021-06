COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino, due positivi in Irpinia: ecco dove (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 455 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 2 persone, residenti nel comune di Monteforte Irpino. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 455 tamponi effettuati sono risultate positive al2 persone, residenti nel comune di Monteforte Irpino. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

cittadiariano : Bollettino Covid 30 giugno 2021 - 2 positivi in provincia di Avellino - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell'Asl di #Avellino, due positivi in Irpinia: ecco dove ** - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA TASSO DI POSITIVITÀ AL 1,58% Sono 117 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 7.371 test… - GiornoeNotteNew : Covid Abruzzo, oggi 35 contagi: news e dati 30 giugno – intopic. (Adnkronos) – Sono 35 i nuovi contagi di coronavir… - CleideFurlani : RT @ProvinciaTrento: ???#Coronavirus: dal bollettino @ApssTn di mercoledì 30 giugno 2021 ?? Per il terzo giorno in #Trentino non si registra… -