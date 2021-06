Corea del Nord: grave incidente relativo al Covid-19 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha denunciato un “grave incidente” non meglio specificato legato alla pandemia di coronavirus che potrebbe mettere a rischio la sicurezza del Paese e dei suoi cittadini. Secondo quanto riportato dall’agenzia KCNA, Kim, durante una riunione del Politburo del Partito dei Lavoratori, ha rimosso dagli incarichi diversi funzionari, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il leader delladel, Kim Jong-un, ha denunciato un “” non meglio specificato legato alla pandemia di coronavirus che potrebbe mettere a rischio la sicurezza del Paese e dei suoi cittadini. Secondo quanto riportato dall’agenzia KCNA, Kim, durante una riunione del Politburo del Partito dei Lavoratori, ha rimosso dagli incarichi diversi funzionari,

