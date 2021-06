"Conte ora è mentalmente destabilizzato". Dago-retroscena dopo il vaffa di Grillo: "Chi rischia la testa ora", ribaltone storico (Di mercoledì 30 giugno 2021) "mentalmente destabilizzato". Secondo Dagospia la durissima risposta di Beppe Grillo ha mandato in confusione Giuseppe Conte, che tutti poteva aspettarsi tranne che un "vaffa" pubblico dall'uomo che, di fatto, lo aveva indicato come nuovo capo politico del Movimento 5 Stelle. L'intervento dei mediatori Luigi Di Maio e Roberto Fico a poco è servito: la guerra nucleare tra il garante e l'ex premier pare destinata a concludersi solo "nel sangue" politico. O la fine di Grillo, o la morte del Movimento, con la scissione di Conte e il suo "partitino". Per i più ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) "". Secondospia la durissima risposta di Beppeha mandato in confusione Giuseppe, che tutti poteva aspettarsi tranne che un "" pubblico dall'uomo che, di fatto, lo aveva indicato come nuovo capo politico del Movimento 5 Stelle. L'intervento dei mediatori Luigi Di Maio e Roberto Fico a poco è servito: la guerra nucleare tra il garante e l'ex premier pare destinata a concludersi solo "nel sangue" politico. O la fine di, o la morte del Movimento, con la scissione die il suo "partitino". Per i più ...

CottarelliCPI : Ho sentito ora le dichiarazioni di Conte su Grillo. E leggo della posizione di Grillo su Conte. L'antipolitica si è… - Ettore_Rosato : Dice di aver favorito nascita #GovernoDraghi... Io ricordo Conte che cercava voti in Senato, creava “responsabili'… - bendellavedova : Grillo non lascia a Conte il M5S della rivoluzione giacobina e populista ma raddoppia: ovvio. Il Pd aveva scommesso… - giannimacheda : Ora, se Beppe Grillo per dare in affitto la sua villa vuole 12.750 euro a settimana, immaginate cosa abbia potuto c… - soniabetz1 : RT @OmbraDuca: Beppe Grillo, per compiacere la sua megalomania (perchè questo è), ora mi costringe a scegliere fra il MoVimento 5 Stelle e… -